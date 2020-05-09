Lübnan’da çöp krizi

Lübnan’ın başşehri Beyrut’un doğusunda Cudeyde bölgesindeki çöp depolama alanının maksimum kapasiteye ulaşmasının ardından bazı sokaklarda çöp yığınlarının oluşmasıyla ülkedeki atık krizi yeniden gündeme geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vak’a sayısının 796, virüs kaynaklı ölümlerin 26 olduğu ülkede halk, salgının insan sağlığı ve çevre konusunda ciddî yansımaları olabileceğinden endişe duyuyor. Lübnan hükümeti, Cudeyde bölgesindeki atık depolama alanı yüksekliğini bir veya bir buçuk metre arttırarak yeni atıkların boşaltılmasını sağlamanın geçici çözüm olduğu kanaatine vardı.

Lübnan Ketaib Partisi Cudeyde bölgesi milletvekillerinden İlyas Hankeş, hükümetin atık depolama yüksekliğini arttırma kararını reddettiklerini belirterek, söz konusu kararı “asrın suçu” olarak nitelendirdi. Bu durumu yargıya taşıyacağını söyleyen Hankeş, “Geçtiğimiz yıllarda, depolama alanında çalışmayı durdurmak için dâvâlar açtık. Bu sorun sebebiyle önceki hükümetten istifa ettik ancak savaşı kazanmadık çünkü bu meseleden yararlanan ve finanse edenler var.” şeklinde konuştu.