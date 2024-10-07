Lübnan’da tarihi bir yerinden edilme krizi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Lübnan’ın son dönemde yaşanan yoğun İsrail saldırıları nedeniyle tarihî bir yerinden edilme kriziyle karşı karşıya kaldığını duyurdu.

MSF, bu durumun ‘korkunç boyutlarda’ olduğunu ifade ederek, acil yardım çağrısında bulundu. T24’ün haberine göre, MSF’nin yaptığı açıklamada, “Saldırılar, binlerce insanın evlerini terk etmesine ve barınma koşullarının her zamankinden daha kötü hale gelmesine neden oldu” denildi. Özellikle, güney Lübnan’daki yoğun bombardımanın ardından yerel toplulukların büyük bir baskı altında kaldığı belirtildi. Açıklamada sağlık hizmetlerinin erişilemez olduğu vurgulanarak, “Birçok insan, güvenli bir sığınak ararken, sağlık hizmetleri ve temel ihtiyaçlara erişim konusunda ciddi zorluklar yaşıyor. Acil sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç katlanarak artıyor” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi

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