Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (Firavuna) dediler ki: “Bize gelen apaçık mu’cizelere ve bizi Yaratana seni tercih edecek değiliz. Artık elinden geleni yap. Sen ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin.” Tâhâ Sûresi: 72 HADİS: Rabbiniz mahlûkàtı yaratmadan önce bizzat şunu yazmıştır: “Rahmetim gazabımı aşmıştır.” Camiü’s-Sağir, No: 2969

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