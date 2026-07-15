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15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

15 Temmuz 2026, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

(Firavuna) dediler ki: “Bize gelen apaçık mu’cizelere ve bizi Yaratana seni tercih edecek değiliz. Artık elinden geleni yap. Sen ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin.”

Tâhâ Sûresi: 72

HADİS:

Rabbiniz mahlûkàtı yaratmadan önce bizzat şunu yazmıştır: “Rahmetim gazabımı aşmıştır.”

Camiü’s-Sağir, No: 2969

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