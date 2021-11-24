Lübnan’daki ekonomik kriz çocukları etkiliyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan’daki ekonomik krizin çocuklara yönelik olumsuz etkisinin gittikçe arttığını bildirdi.

UNICEF Lübnan Temsilcisi Yukie Mokuo, başşehir Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında, kurumun son 6 ayda yaptığı ve ülkedeki hayat şartlarının kötüleşmesine bağlı olarak çocukların durumunu yansıtan anket ve araştırmaların sonuçlarını paylaştı.Mokuo, mevcut ekonomik krizin çocuklara yönelik olumsuz etkilerinin aşamalı olarak arttığını, ufukta herhangi bir çözümün ise görünmediğini söyledi.

Yapılan anket ve araştırma sonuçlarına göre Lübnan’da açlık çeken, ailesinin geçimine katkı sağlamak için çalışmak zorunda kalan ve sağlık hizmetinden mahrum bulunan çocuk sayısının arttığını ifade eden Mokuo, çocukların yaklaşık yüzde 34’ünün ihtiyacı olan sağlık hizmetini alamadığını belirtti.

