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3 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Lübnan Dışişleri Bakanı istifa etti

03 Ağustos 2020, Pazartesi 17:20
Adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi, Dışişleri Bakanı Nasif Hitti'nin Başbakan Hassan Diyab'a istifasını sunduğunu belirtti.

İstifasının ardından yazılı bir açıklama yapan Hitti, etkin, hür ve bağımsız olduğuna inandığı Lübnan için bir vizyon görünmediğini ve ülkesinin içinde bulunduğu kritik koşullarda görevini yerine getiremediğini ifade etti.

Hitti, Lübnan halkının istediği ve uluslararası toplumun kendilerine yapılması konusunda çağrıda bulunduğu "kapsamlı yapısal reformu" gerçekleştirmek için ülkesinde etkili bir iradenin bulunmadığını kaydetti.

"İlkelerimden, inançlarımdan ve vicdanımdan taviz vermeyeceğim"

Başlangıçta değişim ve reform için büyük umutlar taşıdığını ama mevcut durumda umutlarının kırıldığını belirten Hitti, "Herhangi bir merkez ya da yönetim için ilkelerimden, inançlarımdan ve vicdanımdan taviz vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın hem içerde hem de bölgede farklı nedenlerden kaynaklanan birden çok krize şahitlik ettiğine işaret eden Hitti, şunları kaydetti:

"Yolsuzluk ve sömürüye karşı adil ve sosyal bir devletin tesisi için halk ayaklanmalarının yaşandığı bir ortamda Dışişleri Bakanlığı sorumluluğunu devam ettirme kararı sıradan bir mesele değildir."

Lübnan halkının çıkarları etrafında bir araya gelinmezse gemideki herkes boğulacak

Hitti, bugün Lübnan'ın sevdikleri ve arzu ettikleri model ülke olmadığını, ülkesinin başarısız bir devlete dönüşme yolunda olduğunu ifade etti. 

Lübnan halkının çıkarları etrafında bir araya gelinmez ve ülke kurtarılmazsa gemideki herkesin boğulacağını kaydeden Hitti, devletin inşası sürecinde ihtiyaç duyulan şeyin üretken zihinler, açık bir vizyon, samimi niyet, hukukun üstünlüğü ve şeffaflık olduğunu belirtti.

Ülkedeki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Başbakan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak, müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Merkez Bankası kuru sabit tutsa da yerel para birimi Lübnan lirasının karaborsadaki değer kaybı sürüyor. Resmi kura göre 1 ABD doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 8 bin lira civarında işlem görüyor.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için IMF ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

AA

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