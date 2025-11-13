Tıbbî yardım beklerken öldüler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ghebreyesus, “DSÖ, son iki yılda 5 bin 500’den fazlası çocuk yaklaşık 8 bin hastanın tahliyesini destekledi. DSÖ, Mayıs 2024’te tıbbî tahliyelerin koordinasyonunu devralmasından bu yana bugün dahil 119 tıbbî tahliye misyonunu destekledi. Ancak yaklaşık 4 bini çocuk 16 bin 500’den fazla kişi hala tahliye bekliyor. Tıbbî tahliye beklerken 900’den fazla kişi can verdi” dedi. Gazzeli hastaları tedavi için kabul eden 30 ülkeye teşekkür eden Ghebreyesus, ancak daha fazla ülkeye daha fazla hasta kabul etmesi çağrısında bulundu. AA

