Manzarasını engellediği gerekçesiyle ev yıkılacak

Japonya’da yapımı tamamlanmış ve daireleri satışa hazır apartmanın, ülkenin en yüksek noktası Fuji Dağı manzarasını engellemesi nedeniyle yıkılacağı duyuruldu.

Sekisui House firmasının açıklamasına göre, Tokyo’nun Kunitaçi bölgesinde 10 katlı ve 18 dairenin yer aldığı apartman, bölge sakinlerinin “Fuji Dağı manzarasını” engelledi. Bölgede yaşayan mahalle sakinleri, inşaatı tamamlanmış ve daireleri satışa hazır yapının, Fuji Dağı manzarasını kısmen engellediği yönünde şikayetlerini artırdı.İnşaat projesinde, “manzara üzerindeki etkinin yeterince dikkate alınmadığının kabul edildiği” bildirilen açıklamada, satışa hazır hale gelmesi yakın yapının yıkılmaya karar verildiği aktarıldı. MÜTEAAHHİT FİRMA “ÖZÜR” DİLEDİ Durumu “nadir” olarak nitelendiren müteaahhit firma, yıkımı kararını, mahalle sakinleriyle yapılan toplantılarda “kat sayısını düşürmek” dahil tekliflerin reddedilmesi sonrası aldı. Firmanın açıklamasında “Manzaraya değer veren kültürün farkındaydık ama bunu yeterince göz önünde bulunduramadık. Sözleşme taraflarından da özür dileriz” ifadesi kullanıldı. Kunitaçi İstasyonu’na 10 dakika yürüme mesafesindeki yapının inşaatına Ocak 2023’te başlandığı ve daire fiyatlarının 70 milyon yenden (446 bin dolar) başladığı bildirildi. AA

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