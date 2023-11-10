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10 KASIM 2023 CUMA - YIL: 54

Mescid-i Aksa bu cuma da neredeyse boş kaldı

10 Kasım 2023, Cuma 15:27
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi.

Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.

Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

İsrail güçleri, Eski Şehir içinde ve kapılarında Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli gençlere zaman zaman müdahale ederek onları tartakladı.

Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Mescid-i Aksa çevresinde kıldı.

Yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki camide ve caminin çevresindeki kaldırımlarda saf tuttu.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa yakınında yer alan Vadi el-Cevz Mahallesi'ndeki Filistinli gençlere göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermilerin yanı sıra TOMA'dan sıkılan pis kokulu sularla müdahale etti.

TOMA'dan sıkılan pis su Mescid-i Aksa çevresindeki sokaklarda kalıcı kötü koku oluşturdu.

Cuma günleri normalde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da, 7 Ekim'den bu yana geçen 4 haftada olduğu gibi bu hafta da İsrail'in engellemesi nedeniyle sadece 5 bine yakın kişi namaz kılabildi.

AA

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