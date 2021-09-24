Mescid-i Aksa çağrısı

ULUSLARARASI KUDÜS VAKFI, FANATİK YAHUDİLERİN BASKINLARINA KARŞI MESCİD-İ AKSA’YI SAVUNMA ÇAĞRISI YAPTI.

Uluslararası Kudüs Vakfı, Müslüman halklara, İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin daha önce görülmemiş saldırılarına karşı Mescid-i Aksa’yı savunma çağrısında bulundu. Merkezi Lübnan’ın başşehri Beyrut’ta bulunan Uluslararası Kudüs Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın son dönemde yüzlerce Yahudi yerleşimcinin baskınlarına maruz kaldığı belirtilerek, “Haremin, 8 Eylül’den bu yana Yahudi ibadetleri dayatılmak suretiyle kimliğinin tasfiye edilmeye çalışıldığı bir döneme girdiği” kaydedildi. Bunların Mescid-i Aksa’yı yalnızca Yahudilere ait bir ibadet mekanı haline getirme çabası ve nihayetinde Aksa’yı iddia ettikleri mabede dönüştürme yolundaki adımlar olduğu kaydedilen açıklamada, “haremin 1967’deki İsrail işgalinden bu yana böyle bir saldırıya şahit olmadığı” belirtildi. Yaşananların Aksa’nın kimliğini tasfiye saldırıları olduğu vurgulanarak, Mescid-i Aksa’nın vesayetini elinde bulunduran Ürdün hükümetine İsrail’in bu tehlikeli saldırılarına karşı harekete geçme çağrısında bulunuldu. Kudüs ve Batı Şeria’daki bütün Filistinliler ile Arap halkları ve bütün Müslüman âlemine Mescid-i Aksa’yı savunma çağrısı yapıldı.

İSRAİL POLİSİ KORUYOR

Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresi’nden bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 564 fanatik Yahudi’nin Mescid-i Aksa’nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı’ndan girerek Harem-i Şerif’e baskın düzenlediği belirtilmişti. İsrail polisinin korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif’in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa’dan ayrıldığı kaydedilmişti. Açıklamada, fanatik Yahudilerin baskınları sırasında Mescid-i Aksa’da bulunan 4’ü kadın 5 Filistinlinin de gözaltına alındığı ifade edilmişti. İbrani takvimine göre 20 Eylül’de başlayan ve 27 Eylül’de sona erecek olan Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudiler, “Tapınak Tepesi” olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa’ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.