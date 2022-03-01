Meta'dan Rusya kararı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Ukrayna'ya yönelik saldırı nedeniyle Rus devlet medya kuruluşları RT ve Sputnik'e Avrupa Birliği (AB) genelinde erişimi kısıtlayacak.

Meta'nın Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, Twitter hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Bazı hükümetlerden ve AB'den, Rusya'nın devlet kontrolündeki medyasıyla ilgili olarak daha fazla adım atılması yönünde talepler aldıklarını belirten Clegg, "Mevcut durumun istisnai doğası göz önüne alındığında AB genelinde RT ve Sputnik'e erişimi kısıtlayacağız." ifadesini kullandı. Clegg, bu konuda hükümetlerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. AA

Okunma Sayısı: 143

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.