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1 MART 2022 SALI - YIL: 53

Meta'dan Rusya kararı

01 Mart 2022, Salı 16:30
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Ukrayna'ya yönelik saldırı nedeniyle Rus devlet medya kuruluşları RT ve Sputnik'e Avrupa Birliği (AB) genelinde erişimi kısıtlayacak.

Meta'nın Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, Twitter hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bazı hükümetlerden ve AB'den, Rusya'nın devlet kontrolündeki medyasıyla ilgili olarak daha fazla adım atılması yönünde talepler aldıklarını belirten Clegg, "Mevcut durumun istisnai doğası göz önüne alındığında AB genelinde RT ve Sputnik'e erişimi kısıtlayacağız." ifadesini kullandı.

Clegg, bu konuda hükümetlerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

AA

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