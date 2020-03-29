KORONAVİRÜSLE MÜCADELE İÇİN DEVLET KURUMLARINA, PARTİLERE VE MEDYAYA DENGE DENETLEME AĞI’NDAN ŞEFFAFLIK VE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI.

KARAR SÜREÇLERİ

Cumhurbaşkanlığına: Salgın yönetimine ilişkin karar süreçlerine yerel yönetimler, partiler, ilgili STK’lar da dahil edilmeli.

Partilere: Mücadele, görüş farklılıkları bir tarafa bırakarak, ortak akıl ve dayanışma ile yürütülmeli.

Medyaya:Doğru bilgi vermek ve denetim görevini yapmalı.

Bakanlara sorular

İçişleri Bakanlığına: Salgına karşı alınan tedbirlerin neden olacağı ekonomik, sosyal, ailevî, kişisel vb mağduriyetleri önlemek için ne yapılıyor?

Adalet Bakanlığına: Salgının hapishanelerde yayılmasını engellemek için ne yapılıyor?

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Mücadele ortak akıl ve dayanışmayla kazanılır

Denge ve Denetleme Ağı’ndan yapılan açıklamada koronavirüs salgılıyla mücadelenin ortak akıl ve dayanışma içerisinde gerçekleştirilmesi çağrısı yapıldı.

Denge ve Denetleme Ağı (DDA) koronavirüs pandemisine karşı mücadele sürecine ilişkin yetkililere hatırlatmalarda bulundu ve sorular sordu. DDA tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığına, siyasi partilere, İçişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Aile, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığına, Adalet Bakanlığına ve medya kuruluşlarına çağrı yapıldı. “Salgınla mücadelede, başta siyasi iktidar ve siyasi partiler olmak üzere pay sahibi tüm aktörlerin ortak akıl ve dayanışma içinde hareket etmelerinin, hem denge denetleme sisteminin bir gereği, hem de salgının toplumumuza vereceği tahribatı en düşük seviyede tutmanın biricik yolu olduğuna inanıyoruz” denilen açıklamada Cumhurbaşkanlığına şu çağrı yapıldı:

Yerel yönetimler mücadelenin neresinde?

“Salgın yönetimine ilişkin karar süreçlerine denge denetleme sisteminin aktörlerini oluşturan yerel yönetimler, muhalefeti oluşturan siyasi partiler, ilgili sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve meslek odaları gibi aktörlerin dâhil edilmesi; hem denge denetleme sisteminin işlerliği, hem de yaşadığımız kriz sürecinde ülkemizin bu konudaki yetişmiş insan gücünden istifade edilebilmesi bakımından gereklidir(…)Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin salgınla mücadelede eşgüdüm içinde hareket etmeleri için ne tür düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir?

Görüş farklılıkları bir tarafa bırakılmalı

Siyasi partilere yapılan çağrıda ortak akıl ve dayanışmaya vurgu yapılarak şöyle denildi: “Covid-19 salgınıyla mücadele, TBMM çatısı altındaki tüm siyasi partilerin, siyasi görüş farklılıklarını bir tarafa bırakarak, ortak akılla ve dayanışma içinde yürütmeleri gereken bir süreçtir. Ortak akıl ve dayanışma içinde yürütüldüğü takdirde, ülkemizde siyasi kutuplaşmanın yarattığı sosyal ve siyasal tahribatın onarılmasına da katkıda bulunabilecek bu süreçte; siyasi partilerin kendi önerilerini hazırlamaları ve salgının seyrine göre güncellemeleri, siyasi iktidarın da bu önerileri dikkatle değerlendirmesi önem taşımaktadır.”

Kriz yönetimi ile şeffaflık dengesi nasıl sağlanıyor?

DDA’nın İçişleri Bakanlığı’na sorduğu sorular şu şekilde: “Tedbirler nedeniyle ortaya çıkabilecek ekonomik, sosyal, ailevi, kişisel vb. mağduriyetleri önleyebilmek ve ortaya çıkan zararları tazmin edebilmek için hangi çalışmalar yapılmaktadır? Bu konuda daha fazla geç kalınmadan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte hangi önlem paketlerinin geliştirilmesi planlanmaktadır?” Sağlık Bakanlığı’na ise ; “Yaşadığımız salgın sürecinde kriz yönetimi ile şeffaflık arasındaki dengeler hangi saiklerle kurulmaktadır?” sorusu soruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na; “Vatandaşların evde kalmalarının ortaya çıkaracağı ekonomik yük ile baş edebilmelerini sağlamak adına, bakanlığın bir kriz yönetim planı var mıdır?” denildi.

Mahkum sağlığı için çalışmalar neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na; “Salgınla mücadeleye yönelik tedbirlerin ve bunların yol açtığı ekonomik daralmanın, denge denetleme sisteminin en güçlü unsurunu oluşturan vatandaşlara eşit bir şekilde yansıtılması, çalışanların iş yaşamına zarar vermemesi ve ortaya çıkan ekonomik kayıpların giderilmesi için bakanlık nasıl bir vizyonla hareket etmekte, ne tür çalışmalar yapmaktadır?”, Adalet Bakanlığı’na; Covid-19 salgınının hapishanelerde yayılmasının engellenmesi ve salgın sürecinde mahkûm sağlığı için ne tür çalışmalar yapılmaktadır? Medya kuruluşlarına; “Bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi, kriz sürecinde “dayanışma” ihtiyacının vurgulanması ve siyasi iktidarın kriz yönetimi adına şeffaflıktan sapmaması için “denetleme” görevinin icra edilmesi, medyanın kriz sürecinde iyi bir sınav verebilmesi için önde gelen adımlar arasındadır” denildi.

İstanbul - Yeni Asya