ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

"4 bin 400 kilogramlık en ağır haberleşme uydusunu" fırlattı

04 Kasım 2025, Salı 11:27
Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), 4 bin 400 kilogramla ülkenin şu ana kadarki "en ağır haberleşme uydusunu" uzaya fırlattığını bildirdi.

ISRO, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hint Donanmasına ait "GSAT-7R (CMS-03)" haberleşme uydusunun, Andra Pradeş eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldığını duyurdu.

Hindistan Savunma Bakanlığının yazılı açıklamasında da 4 bin 400 kilogram ağırlığındaki uydunun Hindistan'ın bugüne kadar geliştirdiği "en ağır haberleşme uydusu" olma özelliğini taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, uydunun yüksek kapasiteli bant genişliği sayesinde donanma gemileri, uçaklar, denizaltılar ve operasyon merkezleri arasında kesintisiz bağlantı sağlayacağı kaydedildi.

AA

