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6 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

''Muini zâlimin dünyada erbâb-ı denaettir; Köpektir zevk alan, sayyâd-ı bi-insâfa hizmetten''

06 Ekim 2026, Salı 13:36
İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Tur Mahallesi'nde Filistinlilerin yaşadığı 5 katlı binanın İsrail güçleri tarafından yıkıldığını gösteren fotoğrafı sosyal medyada övünerek paylaştı.

Filistinlilere ve Gazze'ye yönelik soykırımda ve her türlü zalimce uygulamada Netanyahu ile başı çeken isimlerden olan insanlık düşmanı Ben-Gvir ve avanesi, Hürriyet Şairimiz Namık Kemal'in bu şiirin mealindeki tokada elbette müstehaktır ve elbette müstehak olacaktır. 

***

Muini zâlimin dünyada erbâb-ı denaettir
Köpektir zevk alan, sayyâd-ı bi-insâfa hizmetten

(Dünyada zâlimin yardımcısı, alçaklardır.
İnsafsız avcıya hizmet etmekten zevk alan, köpektir.)

Namık Kemal (1840 -1888)

***

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "öncesi ve sonrası" ifadelerini kullanarak binanın yıkılmadan önceki ve yıkıldıktan sonraki görüntüsüne yer verdi.

Yıkım esnasında provokatif bir şekilde bölgeye gelip "İşler ancak böyle yürür" sözlerini kullanarak yıkımla övünen Ben-Gvir, yıkım politikasının sahada uygulandığını görmek için Tur Mahallesi'ne geldiğini kaydetti.

Ben-Gvir, son bir buçuk yıl içinde 10 bin yapıyı yıktıklarını ve arazilerine el koyduklarını, bu arazilerin toplam büyüklüğünün "Tel Aviv ve Givatayim" kentleri kadar olduğunu itiraf etti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Tur Mahallesi'nde 10 ailenin yaşadığı 5 katlı bir binayı sabah saatlerinde yıkmış ve çoğunluğu kadın ve çocuk, 70 Filistinlinin evsiz kalmasına sebep olmuştu.

Bölgeye gelen İsrailli aşırı sağcı bakan, yıkıma katılan buldozerlerden birine binerek poz vermişti.

AA

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