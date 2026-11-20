Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze'deki tıbbi aktivite yöneticisi Dr. Fady Almadhoun, Gazze'de çadırların aşırı yağışlardan etkilendiğini, korunaksız bu ortamın farklı hastalıklar ve enfeksiyon vakalarının yaşanmasına neden olduğunu bildirdi.

Almadhoun, ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ile ablukası altında bulunan, zorlu kış şartlarının yaşandığı Gazze'deki duruma ilişkin soruları cevapladı.

Gazze'deki durumun hala içler acısı olduğunu belirten Almadhoun, "Gazze'deki tüm sektörler üzerinde, sağlıktan belediye hizmetlerine kadar her alanda çok büyük bir baskı var. Hala pek çok alanda ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Yakın zamanda yaşanan şiddetli yağışlar sırasında birçok bölgede sel meydana geldi. Bu durum, çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürmemizi zorlaştırıyor." dedi.

Almadhoun, Gazze'nin kuzeyindeki büyük kliniklerden birinde ulaşım sağlayamadıkları için çalışmalarını durdurmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Aşırı yağışlar nedeniyle her yerin sular altında kaldığını, yolların ve caddelerin çoğunun sel sularıyla kaplandığını anlatan Almadhoun, şunları kaydetti:

"Çok sayıda çadır bu durumdan etkilendi. Bu da çadırlarda yaşayan hastalar arasında enfeksiyon vakalarının artmasına yol açıyor. Aynı zamanda mevcut şartlar sebebiyle pek çok sağlık sorunu ve hastalık tedavi edilemiyor. Bu durum daha da kötüleşebilir ve özellikle çocuklar ile yaşlıları ciddi şekilde etkilemeye başlayabilir. Astım hastaları ve soğuk havadan olumsuz etkilenebilecek kronik rahatsızlıkları olan kişiler için ilerleyen dönemde hipotermi riski söz konusu. Asıl sorun çocuklar için sağlıklı bir ortam sağlanamaması, ailenin korunamamasıdır."

Gazze'de, yaşamın devamı için gerekli olan temel ihtiyaçlara dahi ulaşmanın mümkün olmadığını kaydeden Almadhoun, sağlık sisteminin yetersiz kalmasının genel durumu daha da ağırlaştırdığını vurguladı.

Almadhoun, "(Gazze'ye) Bölgeye giren insani yardımlar da ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak." dedi.

Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 90'ından fazlasının derme çatma barınaklarda yaşadığını aktaran Almadhoun, buradaki evlerin hepsinin ya kısmen ya da tamamen yıkılmış durumda olduğunun altını çizdi.

Almadhoun, "İnsani durum ise son derece kötü. İnsanlar, bu perişan haldeki çadırlarda korunmaya çalışıyor ve sürekli onları onarmak zorunda kalıyorlar. Ancak sahada görülen gerçek şu ki, bu çadırlar, insanları soğuktan veya yağmurdan korumaktan çok uzak. Şiddetli yağışlar ve sel yaşandığında durum daha da ağırlaşıyor. Yağmur suları kanalizasyon sularıyla karıştığında ise enfeksiyon vakalarının sayısı hızla artıyor. Gelecekte enfeksiyon oranlarının daha da yükseleceğini öngörüyoruz. Özellikle yaralı hastalar ameliyatlarından çıkıp çadırlarına döndüklerinde, enfeksiyondan korunabilecekleri uygun bir ortamdan mahrum kalıyorlar. Bu da yaraların iyileşme sürecinin ciddi şekilde gecikmesine yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Bu kış da solunum yolu enfeksiyonlarının artacağını ve çocuklarda hipotermi vakalarının çoğalacağını öngördüklerini belirten Almadhoun, tüm dünyanın bu insanlara destek olmak için acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Almadhoun, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırlarda yemek pişirme koşullarının da oldukça zorlu olduğunu ve çoğu ailenin yemek pişirmek için gaz sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

Son aylarda özellikle sıcak sıvı yanıklarıyla gelen hasta sayısında artış gözlemlediklerini kaydeden Almadhoun, "Bu ev kazası niteliğindeki yanıklar, annelerin çadırların içinde yemek hazırlamaya çalıştığı sırada kazara meydana geliyor. Üstelik etrafta sürekli çocuklar bulunuyor. Bu durum, vaka sayısında bir artışa yol açıyor." dedi.

Gazze Şeridi genelinde toplam 36 hastaneden yalnızca 19'unun kısmi olarak hizmet verebildiğine değinen Almadhoun, tıbbi müdahalede insan kaynağı konusunda da büyük eksiklik yaşandığını aktardı.

Almadhoun, "Aşırı soğuk havalarda bir yaşın altındaki çocuklarda hipotermi riski artıyor. Bu, gelecek birkaç ayda üzerinde durulması gereken en kritik noktalardan biri. Önümüzdeki aylarda hava sıcaklıklarının daha da düşeceği kış döneminde bu konuya özellikle odaklanmalı ve gerekli özeni göstermeliyiz. Bu durumdaki hastalara elimizden gelen desteği sağlamalı, pediatrik hastanelerin ihtiyaç duyduğu tüm ilaçları ve diğer gereksinimleri temin etmeliyiz." diye konuştu.