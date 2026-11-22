İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD, Çin ve Rusya liderlerinin Çin'de gerçekleştirdiği üçlü zirvenin İkinci Dünya Savaşı dönemindeki Yalta Konferansı'na benzetilmesine tepki gösterdi. Rızai, dünya düzeninin değiştiğini vurgulayarak eski dönemlere ait güç dengelerinin geri dönmeyeceğini belirtti.

İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi olan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, küresel kamuoyunda yankı uyandıran ABD-Çin-Rusya zirvesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Rızai, söz konusu zirvenin 1945 Yalta Konferansı'na benzetilmesini eleştirdi.

Tarihsel konferanslara atıf

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Müttefik devletlerin küresel güç dengelerini belirlediği toplantıları hatırlatan Rızai, İran'ın artık o dönemdeki konumunda olmadığını vurguladı. Rızai paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "2026 yılının İran'ı, 1943 Tahran Konferansı'nın ve 1945 Yalta Konferansı'nın İran'ı değil. Aynı şekilde 2026'nın ABD'si de o dönemin ABD'si değil. ABD artık savaşın galibi değil, yenilmiş bir ülkeye dönüşmüştür."

"Dünya düzeni geçmişe dönmeyecek"

Küresel siyasetin ve güç merkezlerinin önemli ölçüde değiştiğine dikkat çeken Rızai, geçmişe ait sembollerin bugünün gerçeklerini yansıtmadığını ifade etti. Tahran ve Yalta konferanslarına ait tarihi fotoğrafların mevcut dünya düzenini geçmişe döndüremeyeceğini belirten İranlı yetkili, bölgesel ve küresel denklemlerde yeni bir dönemin yaşandığı mesajını verdi.