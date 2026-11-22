Belçika’da sendikaların federal hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto etmek amacıyla düzenleyeceği kapsamlı ulusal grev sebebiyle yarın ülkedeki hava trafiği durduruluyor. Toplu ulaşım, belediye ve çöp toplama hizmetlerinde de ciddi aksamalar bekleniyor.

Belçika'da Başbakan Bart De Wever hükümetinin göreve gelmesinden bu yana düzenlenen 11. ulusal grev ve protesto gösterisi, ülke genelinde günlük hayatı olumsuz etkileyecek. Hava trafiği 14 saat boyunca duracak Hava trafik kontrolörlüğü hizmeti veren Skeyes tarafından yapılan yazılı açıklamada, greve katılacak personel sayısının fazlalığı sebebiyle normal hizmet verilemeyeceği bildirildi. Buna göre; Yarın yerel saatle 07.00 ile 21.00 arasında hava trafiği tamamen durdurulacak ve ülkedeki havalimanlarında tüm uçuşlar iptal edilecek.

Yalnızca acil durumlar ve güvenlik açısından kritik öneme sahip uçuşlar için asgari hizmet sürdürülecek. Yaklaşık 60 bin yolcu etkilenecek Brüksel Havalimanı Sözcüsü, iptaller sebebiyle yarın planlanan 429 yolcu uçuşunun yapılamayacağını ve yaklaşık 59 bin 500 yolcunun bu durumdan etkileneceğini duyurdu. Yetkililer, yolcuların bilet ve sefer değişiklikleri için doğrudan hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı. Brüksel’de dev yürüyüş Flaman kamu yayıncısı VRT'nin aktardığına göre, ülkenin 3 büyük sendikasının öncülüğünde düzenlenecek eylemde göstericiler saat 10.00'da Brüksel Kuzey Garı'nda toplanacak. Saat 10.30'daki konuşmaların ardından protesto yürüyüşü saat 11.00'de başlayacak. Toplu taşıma ve belediye hizmetlerinde aksama uyarısı Grev yalnızca hava ulaşımını değil, şehir içi hayatı da derinden etkileyecek: Toplu ulaşım: Flaman toplu taşıma şirketi De Lijn, otobüs ve tramvay seferlerinin yaklaşık %40'ının iptal edileceğini açıkladı. Brüksel toplu taşıma şirketi MIVB ise hem personel katılımı hem de yürüyüş güzergahı sebebiyle seferlerde ciddi gecikmeler ve kesintiler yaşanacağı uyarısında bulundu.

Flaman toplu taşıma şirketi De Lijn, otobüs ve tramvay seferlerinin yaklaşık %40'ının iptal edileceğini açıkladı. Brüksel toplu taşıma şirketi MIVB ise hem personel katılımı hem de yürüyüş güzergahı sebebiyle seferlerde ciddi gecikmeler ve kesintiler yaşanacağı uyarısında bulundu. Atık toplama: Brüksel atık yönetim kurumu Net Brussel, birçok belediyede çöplerin toplanamayabileceğini belirterek vatandaşlardan poşetleri normal takvime göre çıkarmalarını, toplanmayan çöplerin ise salı gününden itibaren telafi edileceğini duyurdu.

Brüksel atık yönetim kurumu Net Brussel, birçok belediyede çöplerin toplanamayabileceğini belirterek vatandaşlardan poşetleri normal takvime göre çıkarmalarını, toplanmayan çöplerin ise salı gününden itibaren telafi edileceğini duyurdu. Kreşler ve belediyeler: Flaman Şehirler ve Belediyeler Birliği (VVSG), belediyelere bağlı kreşlerde greve katılımın yüksek olacağını bildirdi. Vatandaşların yerel hizmetlerdeki kesintiler için bağlı bulundukları belediyelerin duyurularını takip etmeleri istendi. AA

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