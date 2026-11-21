SPK önünde eylem yapan fon mağdurları, devlete güvenerek yatırdıkları birikimlerinin büyük kısmını alamadıklarını belirterek, “Kamu denetimi altında dolandırıldık” dedi.

Fon mağdurları birikimlerinin ödenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) önünde eylem yaptı. Bir fon mağduru, “Biz suç işlemedik. Hırsızlık yapmadık, çalmadık, çırpmadık. 20 yıllık emeğimizi getirdik, devletimize güvenerek sisteme kattık. Devletimiz sonuçta kurumları, kuruluşları inceleyen ve ilgili kişileri atayan bir sistem değil midir? Devlet büyüklerimiz değil midir? Biz kime güveneceğiz devletimize güvenemezsek? Biz kime güveneceğiz? İki aydır bekliyoruz, değil mi? Ne oldu? Ben paramın yüzde 8’ini alabildim. Biz hakaret etmiyoruz, küfür etmiyoruz, saygısızlık yapmıyoruz. Biz ana para artı TÜFE istiyoruz. Alana kadar da uğraşacağız” dedi.

“Paramız gasp edildi”

Bir fon mağduru, “yatırılan paranın yüzde 5’inin verilmesine karşın devletin en büyük yetkilisinin ‘Paranın tamamını aldılar’ dediğini” savunarak, şunları söyledi: “Devletin ilgili, yetkili, denetim kurumlarına para yatırıyor bu insanlar. Devletin denetimindeki o para yok oluyor. Tamamı değil yüzde 5, 8’ini ödedin. 85 milyon insana yalan söylemek bu. Kandırmak bu. Gasp edildi para. Devletin resmi kurumlarında para yok oldu. Yani bu yasa dışı bahis değil, kumar değil. Devletin denetimi ve resmi kurumunda olan bir olaydan bahsediyoruz... Dijital ortamda para yok olmuş. Devlet bunu kontrol etmemiş, denetlememiş, alıp götürmüşler... 100 bin lira yatırdım, 5 bin lira aldım. 95 bin liram yok. Hesaplarımız ortada. Denetlensin, incelensin.”

“Hakkımızı istiyoruz”

Bir başka fon mağduru da 6,5 milyon yatırdığını ve 1 milyon ödeme aldığını anlatarak, “‘Parayı ödüyoruz’ diyorlar ama algı yapıyorlar. Biz hakkımız istiyoruz. Kamu denetimi altında dolandırıldık. Biz stopaj vergimizi ödedik. Yani biz bir kaçak para bir şey işi yapmıyoruz. Ama parayı kaçıranlar içeriye alındı deniliyor. Onlardan alınan şeyler var deniliyor. Nakit oluşturulacak deniliyor. Niye bunlar bizi bize geri dönmüyor? Sesimizi duyurmak istiyoruz, bizi engellemeye çalışıyorlar” diye konuştu. İstanbul’dan gelen bir fon mağduru ise durumunu şöyle anlattı: “Uykusuzum. 2 aydır hayatımız mahvoldu. Cebimizdeki paraya el koyamazlar. SPK’ya güvendik. 2 aydan beri mağduruz. Paramızı ödesinler. En kısa zamanda paramızı ödesinler.”

Ankara - Anka

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Çiçekçi esnafı sordu: 500 lirayı görenler milyarları nasıl göremedi?

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Karal, fon soruşturmasında gündeme gelen milyarlarca liralık işlemler üzerinden denetim kurumlarına tepki gösterdi. Bir çiçekçi esnafıyla yaşadığı diyaloğu anlatan Karal, birkaç yüz liralık banka hareketlerinin dahi sorgulandığını belirterek, “500 liranın izini sürme yetkisi, imkânı ve kabiliyeti olanlar, fonlardaki milyarlarca liralık para hareketlerini gözden kaçırmış olabilir mi? Yoksa göz mü yumuldu?” diye sordu. Soruşturmaya konu işlemlerin denetim kurumları tarafından ne zaman fark edildiğinin ve bu işlemlerle ilgili hangi adımların atıldığının ortaya konulması gerektiğini belirten Karal, kamuoyunun bu sorulara yanıt beklediğini ifade etti.

Haber Merkezi