Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul’da açıkladığı “Siyasi Ahlak Manifestosu”nda, fon krizinin sorumlularının AKP yönetiminde olduğunu söyledi.

Krizde 900 milyar liranın kaybolduğunu ve ekonomiye 173 milyar dolarlık maliyet oluştuğunu belirten Arıkan, “Ey iktidar, milletin cebinden alacağınız her kuruşun hesabını soruyorsunuz da bu trilyonların hesabını neden vermiyorsunuz?” diye sordu. Arıkan, “Bu iki yüzlü düzenin sorumluları bizim aramızda Saadet Partisi yönetimlerinde değil, sizin aranızda AK Parti yönetim kademelerindedir” dedi.

Fon krizine ilişkin gerçek listenin açıklanması için ülke genelinde imza kampanyası başlattıklarını duyuran Arıkan, Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Arıkan, “Hakkı gasp edilen emeklilerimiz için bu listeyi açıklayacaksınız. Mahsulü tarlada kalan çiftçimiz var ya, o çiftçimizin emeği için bu listeyi açıklayacaksınız. Vergi zulmü yüzünden kepenk kapatmak zorunda kalan esnafımız için bu listeyi açıklayacaksınız” dedi.

Haber Merkezi