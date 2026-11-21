Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Myanmar’ın Arakanlı Müslümanlara soykırım uyguladığına hükmetti. Tarihî kararın İsrail’e karşı açılan Gazze davasına da emsal olması bekleniyor.

Soykırımın hesabı sorulmalı

Uluslararası Adalet Divanı'nın tarihi kararı dünya gündeminde: "Kamplarda insanlar sevinçten ağladı"



Sıra terör devleti İsrail'de - UAD, tarihinde ilk kez bir devleti soykırımdan sorumlu tuttu: Myanmar, Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım işliyor!



Arakanlı Müslümanlar

Birleşmiş Milletler’in (BM) yargı organı olan Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Myanmar’ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım işlediğine hükmederek tarihinde ilk kez bir devleti soykırımdan sorumlu tuttu. Gambiya’nın Myanmar aleyhine açtığı davanın kararını Barış Sarayı’nda açıklayan Divan Başkanı Yuji Iwasawa, Myanmar güvenlik güçlerinin binlerce sivili öldürdüğünü, cinsel şiddet uyguladığını ve Arakanlı Müslümanların evlerini yaktığını belirtti. Divan, Myanmar’ın soykırımı önleme ve cezalandırma yükümlülüklerini ihlal ettiğine, mağdurların zararlarını tazmin etmesi gerektiğine hükmetti.

10 bin kişinin öldürüldüğü belgelendi

Kararda, Myanmar güvenlik güçlerinin 2017’deki operasyonlarında yaklaşık 10 bin Arakanlı Müslümanı öldürdüğünün delillerle sabit olduğu belirtildi. Çok sayıda çocuğun öldürüldüğünü, kadınlara cinsel şiddet uygulandığını ve köylerin yakıldığını tespit eden Divan, Arakanlı Müslüman köylerinin yaklaşık yüzde 40’ının yıkıldığına dikkat çekti. Divan, Myanmar ordusunun eylemlerini açıklayabilecek tek makul çıkarımın Arakanlı Müslümanları kısmen yok etme kastı olduğu sonucuna vardı.

Mağdurların zararları tazmin edilecek

UAD, Myanmar’ın soykırıma maruz kalan Arakanlı Müslümanların zararlarını gidermesine ve yerinden edilenlerin güvenli, gönüllü ve onurlu biçimde evlerine dönmesini sağlamasına hükmetti. Kararda, mağdurların mülklerinin iadesi, kayıpların bulunması, ailelerin yeniden bir araya getirilmesi ve fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon imkânlarının sağlanması istendi. Myanmar’ın sorumlular hakkında etkili soruşturmalar yürütmesi, suçluları cezalandırması ve ihlallerin tekrarlanmayacağına dair güvence vermesi gerektiği belirtildi.

Gözler Gazze davasına çevrildi

Myanmar ordusunun Ağustos 2017’de başlattığı operasyonlar nedeniyle yüz binlerce Arakanlı Müslüman Bangladeş’e sığınmak zorunda kalmıştı. Gambiya, İslâm İşbirliği Teşkilatının desteğiyle 11 Kasım 2019’da Myanmar aleyhine dava açmıştı. UAD’nin kesin ve bağlayıcı nitelikteki kararının, Güney Afrika’nın İsrail’in Gazze’de Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği iddiasıyla açtığı dava açısından da emsal teşkil etmesi bekleniyor. Gazze’de yaşanan sivil kayıplar ve yıkım karşısında uluslararası kamuoyunun gözü, İsrail hakkındaki davada verilecek karara çevrildi.