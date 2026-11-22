İstanbul Sarıyer'de bir kişinin aslan gördüğünü ihbar etmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde aslan tespit edilirken, bölgede yaşayanlar Jandarma ekipleri tarafından uyarıldı.

Uskumruköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunuldu.

Durumun, Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğü'ne de bildirilmesinin ardından ekipler harekete geçti.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi.

İncelemede, dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvana ait görüntüler tespit edildi.

Bölgede jandarma asayiş timi tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, çevrede ikamet eden vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

"Yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekip tarafından yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam saat 21.00 sıralarında, İstanbul Zekeriyaköy Jandarma Karakolunda görevli personel tarafından ekiplerimize, bölgedeki MOBESE kameralarına dış görünüşü aslana benzeyen bir hayvanın yansıdığı yönünde ihbarda bulunulmuştur. İhbar üzerine Sarıyer Doğa Koruma ve Millî Parklar Şefliği personelimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş ve kamera görüntüleri incelenerek gerekli kontroller gerçekleştirilmiştir. Zekeriyaköy Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte görüntülerin kaydedildiği bölgede yapılan ilk incelemelerde herhangi bir hayvana rastlanılmamıştır.

Tarama çalışmalarının daha kapsamlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bölgeye termal kameralı ekipler sevk edilmiş ve civarda yaşayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılmıştır. Ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda söz konusu hayvanın yeri tespit edilmiştir. Uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekip tarafından yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir."

"Sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir"

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, aslanın bulunduğu bölgede tespit edildiği ve sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyetin gösterildiği aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"22.11.2026 Pazar günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Uskumruköy Mahallesi’nde bir aslanın görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştır. Olay üzerine bölgede çalışma başlatılmış ve ilçe birimleri tarafından bölgede yaşayan halkımıza gerekli uyarılar yapılmıştır. Aslanın yakalanmasına yönelik çalışmalar Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda, jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından devam etmektedir. Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir."

DHA - TRT