ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran kaynaklı tehditler sebebiyle başkent Washington’daki konutundan ayrılarak askeri üsse yerleştiğini resmen doğruladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran kaynaklı güvenlik tehditleri sebebiyle başkent Washington'daki konutundan ayrılıp bir askeri üste yaşamaya başladığını doğruladı. ABD merkezli CNBC televizyonuna konuk olan Bessent, Tahran yönetimine karşı yürütülen ekonomik baskı politikalarının anlaşma sağlanana dek kesintisiz süreceği mesajını verdi.

"İranlıların beni korkutmasına izin vermeyeceğim"

CNBC yayınında İran'ın şahsına yönelik tehditlerine dair soruları yanıtlayan Hazine Bakanı Scott Bessent, halen bir askeri üste konakladığını resmen teyit etti. Güvenlik endişelerine rağmen geri adım atmayacaklarını belirten Bessent, "İranlıların beni korkutmasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Askeri üste hayatın sorunsuz devam ettiğini dile getiren Bessent, ABD basınına da sitem etti. Bazı medya kuruluşlarının evinin fotoğraflarını konum bilgileriyle birlikte yayınlamasını eleştiren Bakan, bu durumun güvenlik risklerini artırdığına dikkat çekti.

"Ekonomik Dışlama Operasyonu" ile tam izolasyon hedefi

Bessent, röportajda ABD yönetiminin Tahran'a karşı izlediği yeni yaptırım stratejisinin detaylarını da paylaştı:

Tarihin en kapsamlı izolasyonu: Washington'ın İran'a yönelik "Ekonomik Dışlama Operasyonu" (Operation Economic Outcast) adını verdiği politikanın yaklaşık 2,5 aydır yürürlükte olduğunu hatırlatan Bessent, bunun bugüne kadar herhangi bir ülkeye uygulanan en kapsamlı ekonomik izolasyon olduğunu savundu.

Washington'ın İran'a yönelik "Ekonomik Dışlama Operasyonu" (Operation Economic Outcast) adını verdiği politikanın yaklaşık 2,5 aydır yürürlükte olduğunu hatırlatan Bessent, bunun bugüne kadar herhangi bir ülkeye uygulanan en kapsamlı ekonomik izolasyon olduğunu savundu. Anlaşmaya kadar baskı: Bakan Bessent, İran üzerindeki ekonomik kıskacın Tahran yönetimi masaya oturup bir anlaşmaya bağlı kalmaya hazır olana kadar tavizsiz bir şekilde sürdürüleceğini kaydetti.

Güvenlik tedbirleri Trump yönetiminde yaygınlaşıyor

Scott Bessent'in Washington'daki evini terk ederek askeri üsse yerleştiği iddiaları daha önce de Amerikan basınında geniş yer bulmuştu. Ancak bu güvenlik tedbirinin yalnızca Hazine Bakanı ile sınırlı kalmadığı biliniyor.

Son dönemde İran kaynaklı tehdit iddiaları sebebiyle Donald Trump yönetimindeki diğer bazı üst düzey isimlerin de ikametgahlarını değiştirmek zorunda kaldığı bildirildi. Güvenlik gerekçesiyle askeri tesislere veya korumalı alanlara taşınan yetkililer arasında Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirilen Stephen Miller ile eski Adalet Bakanı Pam Bondi de yer alıyor.