Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgeleri ile çevre denizlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Yetkililer; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı ve kuzeybatı kesimleri yarın kuvvetli güneyli rüzgarların (lodos) etkisi altına girecek. Sabah saatlerinden itibaren hızını artıracak olan rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Deniz ulaşımında aksamalar bekleniyor

Kuvvetli rüzgarın denizlerde de etkisini göstermesiyle birlikte, rüzgar hızının güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (fırtına) olacağı tahmin ediliyor. Denizlerdeki fırtınanın etki saatleri ise şöyle açıklandı:

Marmara ve Kuzey Ege: Yarın sabah saatlerinde başlayacak fırtınanın, Kuzey Ege'de akşam saatlerinden sonra, Marmara'da ise gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinde başlayacak fırtınanın, Kuzey Ege'de akşam saatlerinden sonra, Marmara'da ise gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor. Güney Ege (Kuzeyi): Yarın öğle saatlerinde başlayacak fırtına, gece saatlerine kadar sürecek.

Yarın öğle saatlerinde başlayacak fırtına, gece saatlerine kadar sürecek. Batı Karadeniz: Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak fırtınanın, Salı günü sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Baca gazı zehirlenmelerine dikkat

Meteoroloji yetkilileri; fırtına sebebiyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile kara ve deniz ulaşımındaki muhtemel aksamalara karşı uyarıda bulundu. Özellikle lodosun etkili olacağı bölgelerde soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların azami dikkat göstermesi istendi.