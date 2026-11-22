Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Rami Kütüphanesi’nde buluşan çocuklar, dünyaya “Savaşların bitmesi ve bütün çocukların güvende olması için elinizden geleni yapın.” çağrısında bulundu.

İSTANBUL / YENİ ASYA - SEYHAN ŞENTÜRK

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Yetim Vakfı, T3 Vakfı, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Rami Kütüphanesi iş birliğiyle Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen programda çocuklar, çeşitli etkinliklerle haklarını öğrenirken savaş ve kriz bölgelerinde yaşayan yaşıtlarına dayanışma mesajları gönderdi. “Öğretmenim Benimle” projesi kapsamında öğretmenleriyle birlikte etkinliğe gelen çocuklar, gün boyunca haklarını keşfetmeye ve düşüncelerini ifade etmeye yönelik çalışmalarda yer aldı.

Çocuklar haklarını öğrendi

Çocuk korosunun barış, kardeşlik ve hürriyet temalı şarkılar seslendirdiği programda, çocuk haklarını anlatan bir animasyon gösterildi. Gösterimin ardından haklar üzerine değerlendirmeler yapan çocuklar, “Sana göre en önemli çocuk hakkı hangisi?” sorusuyla düzenlenen seçimde oy kullandı. Gönüllü avukatların gerçekleştirdiği sayım sonucunda en çok oyu alan yaşam hakkı, “Günün En Önemli Çocuk Hakkı” olarak ilan edildi.

Hepimizin güven içinde olmaya hakkı var

Çocuklar tarafından okunan “Uzaktaki Arkadaşlarıma” başlıklı basın açıklamasında Gazze, Sudan, Yemen, Arakan, Doğu Türkistan, Ukrayna ve İran’da yaşayan çocukların karşılaştığı zorluklara dikkat çekildi. Savaş, zorunlu yerinden edilme, açlık ve eğitimden mahrumiyet gibi meselelere değinilen açıklamada, “Hepimizin oyun oynamaya, okula gitmeye, ailemizle güven içinde büyümeye hakkı var.” ifadeleri kullanıldı.

Her çocuk yaşamayı hak ediyor

Dünyanın farklı coğrafyalarındaki yaşıtlarıyla dayanışma mesajları paylaşan çocuklar, yetişkinlere de “Savaşların bitmesi ve bütün çocukların güvende olması için elinizden geleni yapın.” çağrısında bulundu. “Çünkü her çocuk, çocukluğunu yaşamayı hak ediyor.” sözleriyle tamamlanan açıklamanın ardından program, katılımcı çocuklara hediye paketlerinin verilmesiyle sona erdi.