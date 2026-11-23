ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam, haftalık ekonomi analizinde piyasalardaki karamsarlığın giderek arttığına dikkat çekti.

İç talebin durakladığını, şirket kapanmaları ve işten çıkarmaların arttığını belirten Sağlam, “Kredi batıklarının arttığı, güvensizlik nedeniyle hem iş dünyasının hem vatandaşların önünü göremediği, bu nedenle içlerine kapanıp, karamsarlığın artığı” konusunda neredeyse herkesin hemfikir olduğunu ifade etti.

Ekonomideki sıkıntıların birkaç puanlık faiz indirimiyle çözülemeyeceğini vurgulayan Sağlam, indirimlerin başlamasının piyasalara umut verebileceğini ancak bu ihtimalin de zayıfladığını belirtti.

Sağlam, “Şimdi bu umut ışığının bile sönme tehlikesiyle karşı karşıyayız” diyerek, iktidarın ekonomi politikalarındaki başarısızlığın, siyaset ve hukuk alanındaki gerilemelerin ve bozulan küresel şartların karamsarlığı derinleştirdiğini kaydetti.

Haber Merkezi