Ömrünü Risale-i Nur hizmetinde geçiren Hilmi Doğan Ağabey, vefatının 19. yıl dönümünde rahmetle yad edildi.

Hilmi Doğan 1926 yılında Kayseri’nin o zaman nahiyesi, şimdi ilçesi olan Yeşilhisar’da dünyaya gelmiştir. Risale-i Nur’ları 1963 yılının sonlarında 37 yaşında iken tanır. Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Nursî’nin ilk talebeleri “saff-ı evvel”lerin pek çoğu ile tanışır ve çok yakın münasebet kurar. “Tevafuklu Kur’ân” basımı için kurulan Hizmet Vakfı’ndan sonra Nur cemaatine ait ikinci vakıf olan Ankara Kültür Vakfı’nın kurucuları arasında yer alır. AKEV, ilk başkanı Hilmi Doğan ile ülke çapında ses getiren büyük bir organizasyona imza atar. 1970 yılından sonra Ankara’da oturan Hilmi Doğan, Petrol Ofisi Yönetim Kurulu üyeliğinden emekli olmuştur.

Hayatımın en büyük hadisesi Risale-i Nur'dur

20 Kasım 2007 tarihinde İnegöl’de vefat eden Hilmi Doğan, 21 Kasım 2007 tarihinde memleketi olan Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde dualarla defnedilmişti. Hilmi Doğan Ağabey uzun yıllar gazetemiz yönetim kurulu üyeliği ve idare müdürlüğü görevlerinde de bulunmuştu. Vefatından bir süre önce Yeni Asya Neşriyat tarafından yayınlanan Nurlu Hatıralar adlı kitapta mütevazı kişiliğine yer verilmişti. Kendi ağzından “Benim hayatımın en büyük hadisesi Risale-i Nur’u tanımam oldu” diyen Doğan’ın “Tepelice çama çıktım” adlı şiiri Risale-i Nur talebeleri arasında şöhret buldu ve her fırsatta okunmaya devam etti.

YENİ ASYA - MEHTAP YÜKSELTEN