Güney Kore Eğitim Bakanı Choi Kyo-jin, üniversiteye giriş sınavında yapay zeka ile kopya çekilmesini önlemek amacıyla son anda devreye sokulan ve sınav salonlarında kafa karışıklığına yol açan sıkı tedbirlere gelen yoğun tepkilerin ardından görevinden istifa etti.

Güney Kore'de bu yıl gerçekleştirilen üniversiteye giriş sınavı, kopya tedbirlerinin yol açtığı kaos ve ardından gelen istifa haberiyle gündeme oturdu. Sınav güvenliğini sağlamak amacıyla alınan olağanüstü tedbirlerin öğrenciler ve kamuoyu nezdinde eleştiri oklarının hedefi olması üzerine Eğitim Bakanı Choi Kyo-jin koltuğunu bıraktı.

"Ön hazırlıkta başarısız olduk"

Yonhap haber ajansının aktardığına göre Bakan Choi, sınav esnasında teslim edilmeyen cep telefonlarını tespit etmek amacıyla cihazlara yüksek sesli alarm mesajı gönderilmesi gibi son dakika uygulamalarına ilişkin sorumluluğu üstlendi.

İstifa kararını duyuran Choi, "Görevli Bakan olarak ön hazırlık yapmakta başarısız olduğumuza dair eleştirilerden kaçınamayacağımı düşünüyorum. Sınavın bitmesiyle derin bir sorumluluk hissediyorum ve istifamı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Güney Kore Devlet Başkanlığı Sarayı Sözcüsü Kang Yu-jung ise Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un Bakan Choi'nin istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Düğmelere çıkartma, telefonlara yüksek sesli alarm

Krizin fitilini ateşleyen süreç, Başbakan Han Seong-sook'un sınavdan sadece birkaç gün önce duyurduğu sert tedbirlerle başladı. Yapay zeka destekli kopya girişimlerinin önüne geçmek isteyen hükümet; sınav salonlarına akıllı cihaz girişini yasaklamış, binlerce ek gözetmen görevlendirmiş ve gizli kamera ihtimaline karşı öğrencilerin kıyafetlerindeki düğmeleri dahi çıkartmalarla kapatma kararı almıştı. Ancak bu uygulamaların sahada kafa karışıklığı doğurması, Eğitim Bakanı Choi'nin eleştirilmesine sebep oldu.

111 kişi alarm sayesinde yakalandı

Tartışmalara rağmen alınan tedbirlerin bazı ihlalleri ortaya çıkardığı da bildirildi. Eğitim Bakanlığı verilerine göre, sınav öncesi teslim edilmeyen cihazları bulmak için gönderilen yüksek sesli alarm mesajları sayesinde, sınav salonuna elektronik cihaz sokan 111 aday tespit edildi.

Kriz nasıl başlamıştı?

Güney Kore'deki bu sıkı denetimlerin arkasında, ay başında yaşanan büyük bir skandal yatıyor. Ulusal vergi muhasebeciliği yeterlilik sınavında Türkiye'deki karşılığıyla "birinci" olan adayın, avukatının sosyal medya hesabından yayımlanan videoda minyatür kamera, akıllı telefon ve üretken yapay zeka kullanarak kopya çektiğini itiraf etmesi ülkede şok etkisi doğurmuştu.

Emniyet birimlerinin cihazlara el koyarak soruşturma başlattığı olayın ardından gözler üniversite sınavına çevrilmişti. Güney Kore yasalarına göre kopya çektiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılıyor, 5 yıl boyunca sınavlardan men cezası veriliyor ve süreç cezai kovuşturmaya kadar uzanabiliyor.