Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muş, Ağrı, Van, Bitlis, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bugün yurdun doğu kesimlerinde devam eden yağışın Muş, Ağrı, Van, Bitlis çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu, Bingöl'ün güney, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde sürmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışın oluşturacağı ani sel, su baskını, ani kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.