Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, fon vurgununa karşı tepkilerin zayıflığına dikkat çekerek, “Siyasi açgözlülük neredeyse ahlâk haline gelmiş” dedi.

Bu kriz biter başkası gelir

Açıklanmasına kim karar verecek?

Yönetilmiyor, sürükleniyoruz

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, “Her yerde Makyavelli varsa...” başlıklı yazısında, AKP içindeki siyasî ahlâk anlayışını, fon vurgununa yönelik sessizliği ve siyasî transferleri eleştirdi. Parti içinde yaşananlara karşı yeterli tepki gösterilmediğini belirten Taşgetiren, “Ak Parti içinde bu siyasetin ahlâkî yanını sorgulayacak bir Ali Haydar var mı diye bakınıyorsunuz, orada meselâ ‘fon vurgunu’nda çıkabilen zayıf tepkileri bile göremiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Siyasî transferleri sorgulayan yok mu?

AKP’ye yönelik siyasî transferleri eleştiren Taşgetiren, bu transferlerin partiye katkısının sorgulanması gerektiğini belirtti. Taşgetiren, “Bir Allah kulu, ‘İzmir’i, Antalya’yı, Tekirdağ’ı, Afyon’u, Aydın’ı, Üsküdar’ı, Beyoğlu’nu, Bayrampaşa’yı, Gaziosmanpaşa’yı, orayı burayı aldık, oy oranımızda bir kıymık artış var mı?’ diye sormaz mı bu partide?” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı’nın parti kimliğiyle siyasî transferlerde öne çıkmasını da sorgulayan Taşgetiren, bunun toplumun devletle ilişkisi açısından sağlıklı olup olmadığını sordu. Yargının siyasî rakipler üzerinde baskı aracı olarak kullanılmasının tehlikelerine dikkat çekerek, “Yargıyı rakipler üzerinde Demokles kılıcı gibi kullanmanın milyonlar nezdinde müthiş bir yıpranmanın kapısını aralayacağı, daha kötüsü, siyaseti bütün zamanlarda zehirleyecek bir rövanş duygusunu harekete geçireceği uyarısı”nı yapan çıkmaz mı?” dedi.

Herkes her şeyi içine sindiriyor

Parti içinde geçmişte ahlâkî sorunlara dikkat çekenlerin küçümsendiğini hatırlatan Taşgetiren, “Yıllar, yıllar oldu. Onun içinden ‘Fon vurgunu’na gelindi işte… Onun içinden muhalefetin en zayıf halkalarına çökme operasyonları geldi işte” değerlendirmesinde bulundu. Siyasette Makyavelci anlayışın hâkimiyetini eleştiren Taşgetiren, yazısını şu ifadelerle tamamladı: “Makyavel’in referans alındığı bir siyaset zemininde Ömer’leri hatırlatmak, muhafazakâr kitleler için bile çok naif kalıyor, kabul ediyorum. Herkes her şeyi rahatça içine sindiriyorsa, kime ne diyeceksiniz?”

Baştakiler böyle yaparsa sokaktaki ne yapmaz?

Beyoğlu Piyalepaşa Pazarı’nda dert yanan vatandaşlar pahalılık, yüksek kiralar ve yoksulluktan yakındı. Bir vatandaş “Mezarımızı kazdı sadece örtmedi. Hırsızlıktan bıktım. Kimse kimseye güvenemiyor... Cıvığını çıkardılar artık. Kimin ne yaptığını bilmiyoruz. Baştakiler böyle yaparsa sokaktaki vatandaş ne yapmaz adama? Korkuyoruz dışarı çıkmaya artık... 35-40 yaşında çocuklarımız var evlenemiyor; çocuk yapmaya korkuyorlar. Türk milleti artık kıtlaştı, vitrine koyacaklar artık... Çığırından çıktı her şey. Korkuyoruz” dedi. Boyacılık yaptığını belirten bir başka vatandaş da “Durumlar hiç iyi değil yani. Anlattıkları gibi kesinlikle değil. Oyalama, aldatma. Sistemin değişmesi lazım.” diye konuştu.

İstanbul - Anka