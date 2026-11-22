Endonezya'nın Banten bölgesinde şekerleme üretim fabrikasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 36 işçiye ise ulaşılamadığı bildirildi.

Başkent Cakarta'nın komşusu Banten bölgesindeki süt bazlı şekerleme ve atıştırmalık ürünler üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangının ardından bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, yangında 3 kişinin öldüğü, 4'ü yaralı 15 kişinin kurtarıldığı, kayıp 36 işçiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Arama kurtarma yetkilisi Rizky Dwianto, başlamasının üzerinden 12 saatten fazla süre geçmesine rağmen yangının fabrikanın bazı bölümlerinde devam ettiğini aktardı. Televizyon kanallarında yer alan görüntülerde, 3 katlı fabrikanın alevler içinde kaldığı ve yoğun duman yükseldiği görüldü. AA

Okunma Sayısı: 467

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.