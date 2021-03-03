Myanmar'da darbeden bu yana ''en kanlı' gün yaşandı

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, düzenlediği basın toplantısında, darbeden bu yana bugün Myanmar'da ''en kanlı'' günün yaşandığını belirtti.

''Sadece bugün 38 kişi öldü'' diyen Burgener, ''Darbeden beri 50'den fazla kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.'' ifadesini kullandı. Burgener, şimdiye kadar yaklaşık 1200 kişinin gözaltına alındığını, uluslararası topluma, birlik olma ve Myanmar'daki darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı. Rusya ve Çin'e darbeye karşı uluslararası toplumla birlik olma çağrısı Çin ve Rusya'nın, Myanmar'daki darbe ve sonrasında yaşananların Myanmar'ın iç meselesi olduğu argümanına ilişkin değerlendirmede bulunan Burgener, ''Bu bir iç mesele değil ve bölgedeki istikrarı etkiliyor. Çin ve Rusya'nın bu konuda birlik olunmasının önemini anlamasını umuyorum.'' dedi. Öte yandan BM Güvenlik Konseyi, cuma günü Myanmar'daki darbeyi ve darbe sonrası yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak. AA

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