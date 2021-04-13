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13 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Myanmar'daki darbe protestolarında ölen sivil sayısı 710'a yükseldi

13 Nisan 2021, Salı 12:19
Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 710'a yükseldi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 4 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.

Toplam can kaybı 710 olarak güncellenirken, 3 bin 80 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Raporda, darbe karşıtı 697 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.

Şimdiye kadar ölenlerin 50'sinin çocuk olduğu ifade edildi.

Bago'da yaklaşık 100 bin sivil, evini terk etti

Öte yandan, Myanmar ordusunun protestoculara silahlı müdahale ederek en az 82 kişiyi öldürdüğü Bago kentinde çok sayıda sivil, evini terk etti.

Myanmar basınına konuşan aktivistler, 10 Nisan'da Myanmar ordusunun sivillere yönelik katliamlarının ardından yaklaşık 100 bin kişinin evini terk ederek şehir yakınlarındaki köylere sığındığını aktardı.

Bago'nun Ma Ga Dit ilçesinde 10 Nisan'da askerler, uyarılara rağmen protestolara devam eden göstericilere ateş açmıştı.

Ordunun silahlı müdahalesi sonucu en az 82 kişi öldürülmüş, askerler bazı cesetleri rehin alarak ailelerine para karşılığında teslim etme şartı koymuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA

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