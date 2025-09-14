Barla'da Nur çiçekleri açtı

Risale-i Nur’un telif yurdu Barla, anne ve çocukları ağırladı. İzmit Yeni Asya okurlarının katkılarıyla düzenlenen programda dersler, geziler ve çocukların hazırladığı etkinliklere yer verildi. Program, çocukların hafızasında unutulmaz anlar bıraktı.

ISPARTA / BARLA - HAMİDE EREN

İzmit Yeni Asya okurlarının maddî ve manevî katkılarıyla gerçekleşen 5. İzmit-Barla Çocuk-Anne okuma programı bu sene de büyük bir coşku ve heyecanla tamamlandı. 24-28 Ağustos tarihlerinde Barla Yeni Asya Tesislerinde yapılan programa Türkiye'nin bir çok bölgesinden katılım sağlandı. Çocuklar ve hanımlar için eş zamanlı sürdürülen program şevke medar oldu.

Elmas, cevher, nur

Çocuk programı, Pazar günü öğleden sonra başladı. "Hoş geldiniz" konuşmasının ardından, Barla tanıtım videosu izletildi. Elmas, Cevher, Nur, Şefkat Kahramanları ve Genç Saidler olmak üzere 5 gruba ayrılan çocuklarla kısa bir tanışma yapıldı. Vazifeli ablaları, çocuklara rozetlerini taktı. Tanışma merasiminin ardından, her grup kendilerine ayrılan mescide geçerek vazifeli ablalarıyla programa başladı.

Anne de derste, çocuk da

Tesisin ön ve arka bina mescitleri kız çocuklarına tahsis edilmişti. Erkek çocuklarına da ön binada bir yer verildi. Şefkat kahramanı annelere, ayrıca bir mescit kalmadığı için salonları çocuklarla dönüşümlü kullandılar, derslerini bazen bahçede, bazen yemekhanede okudular. Hanımlar, “Risale-i Nur ışığında Aile ve Çocuk”, “Nur Talebesinin Hususiyetleri”, "Mukayeseli Tefekkür yöntemleri” gibi çeşitli konularda dersler okudular. Çocuk okuma programı ise, kimi zaman Bediüzzaman Hazretlerinin evinde, MusMescidi’nde, Yokuşbaşı Camii'nde, kimi zamansa Cennet Bahçesi'nde devam etti.

Çınar Ağacı'nın karşılaması

Üstadın evi ve Bediüzzaman Hazretlerinin ibadet arkadaşı olan Çınar Ağacı dallarında kuş cıvıltılarıyla Nur çocukları karşılıyordu. Üstadın evinde Haşir risalesi okundu, şahsî okumalar yapıldı. Nurlu hatıralar üzerine konuşuldu. Bediüzzaman Hazretlerinin Barla'da kaldığı yıllarda imamlık yaptığı Mu Mescidi'nde namazlar kılındı, tesbihatlar yapıldı. Cennet bahçesi, çocukların neşeli sesleriyle şenlendi.

Çam Dağı'nda ders

Programın 3. günü, Bediüzzaman Hazretlerinin “ben şimdi 100 katlı bir sarayın 100. katındayım” diye ifade ettiği Çam Dağı'na çıkıldı. Katran Ağacı'nın, Çam Ağacı'nın hatıraları anlatılıp Yıldız Sarayı'na değişilmeyen bu mübarek mekânlarda dersler okundu.

Son günümüz

Son akşam, sertifika töreni ve çocukların hazırladığı sunumlar vardı. Her grup hazırladığı vecize, ilahi, tiyatro, oratoryo gösterilerini sundu. Çocukların lisanından iman hakikatlerini dinlemek, “Ümitvar olunuz! Şu istikbal inkılâbı içerisinde en yüksek gür sedâ İslam'ın sadâsı olacaktır." dedirtti. Şefkat kahramanı annelerin hazırladığı yaş pasta ikramıyla çocuk programı sona erdi. Programın gerçekleşmesinde emeği geçen vazifeli ablalarımızı, tesislerle ilgilenen Ubeyd Önbaş kardeşimizi ve ekibini tebrik ederiz. Vesile olan ve katılan herkesten Allah razı olsun.

Görüşler ve dualar

- Merhabalar. Ben 9 yaşındayım. Bence çok güzel bir programdı. Öğretmenlerimiz bizim için çok uğraştılar, bir sürü etkinlik yaptırdılar neredeyse her yeri gezdik. 5 vakit namazımızı da kıldık. Hem namaza alışmış olduk. İnşallah seneye de olur. Meryem Önder- Gebze

- Rüya gibi bir dört gündü. Aklımız, kalbimiz, ruhumuz hep orada. Rabbim sırat-ı müstakim üzere yaşatsın daima. Aslı Bulut - İzmit

- 5 buçuk yaşındaki torunum Zührenur, "Anneanane 4 gün daha uzatın nütfen nütfen anneane deyip durdu..." Sabah kahvaltıdan sonra Zührenur'u göremezdim. Anında ders gördükleri mescide gider ve ders bitmeden gelmezdi. Emeği geçen Nur kardeşlerimden Allah razı olsun çok istifade ettik. Nalan Yıldız – Samsun

- Barla'da bambaşka bir âleme giriyorsunuz. Sanki dünya bir süreliğine duruyor. Eve döndüğümüzde “rüya mıydı, gerçek miydi?” diyoruz. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen, asla doyum olmayan zamanlar, yorgunluğunda bile dinginlik olan, her daim aşkla şevkle heyecanla gecen zamanlar. Bunların sebebi Barla'da olmamızla beraber kardeşlerden şevk alıp şevk vermek, birlikte hizmet etmek, ders ablalarının çocuklarla canla başla ilgilenmesi, yılmadan, yorulmadan. Rabbim ebediyen razı olsun hepsinden. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Esra Kından- Gebze

- Bu sene ikinci olarak katıldığımız bu programdan yine çok feyiz ve istifadelerle ayrıldık. Risale-i Nur hizmeti adına yapılan bütün programlar elbette çok kıymetli. Ancak beş yaşından 15-20 yaşına kadar olan çocuk ve gençler için, aylarca hazırlanıp, büyük fedakârlıklarla tertip edilen böyle bir program çok daha anlamlı. Zira çocuklara yapılan yatırım gelecek nesillerin imanı için yapılabilecek en doğru yatırımdır. O yüzden böyle programların bütün memlekette artarak devam etmesini Cenab-ı Haktan niyaz ediyoruz. Hatice Özcan – Gaziantep

- Merhaba, ben 12 yaşındayım. Cevabını bulamadığım sorularıma cevaplar buldum. Bu ara tesettürlü olmayı düşünüyordum. Neden örtünmemiz gerektiği ile alâkalı bir çok soruma cevap buldum. Arkadaşlarımla çok eğlendim. Birlikte çok güzel vakitler geçirdik. İnşallah seneye de olur. Elif Rana Önder- Gebze

- Program çok güzeldi. Geziler çok eğlenceliydi. Çam Dağı ve Cennet Bahçesini çok sevdim. Bir daha ki Barla programını sabırsızlıkla bekliyorum. Zührenur Bıçakçı - Gebze

- Barla programı çok güzeldi çok keyif aldım tekrar olsa yine giderim . Zülal Tetik - Antep

- Barla'da Risalelerin yazıldığı yere gittik. Üstadın yanımda olduğunu hissettim ve çok mutlu oldum. Üstadın eserlerini, talebelerinin eserlerini görünce çok şaşırdım. Özellikle kamp da çok güzel ve eğlenceli geçti. Azra Tekle - İstanbul

- Yeni arkadaşlar tanıdım. Hepsini çok sevdim. Üstadımızı çok yakından tanıdım. Çok eğlendim. Herkesi çok sevdim. Bir daha gitmek ve görüşmek dileğiyle Allaha emanet olun. Esma Kahraman

- Program çok güzeldi, herkesin katılmasını tavsiye ederim. Rana