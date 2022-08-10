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11 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

"Nesilde bir kez gelen yatırım fırsatı"

10 Ağustos 2022, Çarşamba 10:00
ABD Başkanı Joe Biden, yerli yarı iletken üretiminin artırılması ve ABD'nin konumunu Çin'e karşı güçlendirilmesi için "Çip ve Bilim Yasasını" imzaladı ve bunu, "nesilde bir kez gelen yatırım fırsatı" şeklinde niteledi.

Başkan Biden, Beyaz Saray'daki Gül Bahçesi'nde (Rose Garden) düzenlenen törende, Çin'e kayan çip üretiminin tekrar ABD'ye dönmesini teşvik eden 280 milyar dolarlık çip yasasını, bazı eyaletlerin valileri, teknoloji şirketlerinin yöneticileri ve özel davetlilerin huzurunda imzaladı.

Biden, "Bugün imzaladığım Çip ve Bilim Yasası, ABD için nesilde bir kez gelen yatırım fırsatı olarak Amerikan halkının gurur duyabileceği bir yasadır. Çip endüstrisinin geleceği Amerika'da üretilecek." dedi.

Yasanın hem demokratlar hem de Cumhuriyetçiler tarafından desteklendiğini ve bunun "kritik öneme sahip olduğunu" kaydeden Biden, "Ülkemizin geleceği hakkında bu kadar iyimser olmamın sebebi sizlersiniz. Biliyorsunuz, Çip ve Bilim Yasası Amerika'da yarı iletken üretme çabalarımızı güçlendiriyor. Bu yatırım tek başına 40 bin istihdam oluşturacak." diye konuştu.

ABD Başkanı, yeni yasa için yapılan yatırım nedeniyle gelecek 6 ay boyunca yarı iletken fabrikalarının inşa edileceği, sadece bu inşa sürecinin tek başına 1 milyondan fazla istihdam sağlayacağını bildiren analize atıfta bulundu.

Geniş davetli topluluğuna konuşan Biden, Ros Garden'daki iş insanlarına, "Milletimiz ve dünyaya daha büyük umut ve fırsatlar için iyi işler oluşturmak için çalışanları güçlendirin, ekonomiyi büyütün, sadece zenginler için değil, herkes için büyüyün." ifadesini kullandı.

Çin'e gönderme yaptı

Başkan Biden, ABD'nin elini rakiplerine karşı güçlendirecek yasanın Çin'i rahatsız ettiğini dile getirerek, "Çin Komünist Partisi'nin bu yasa tasarısına karşı ABD iş dünyasında aktif olarak lobi yapmasına şaşmamalı. ABD, bu gelişmiş çiplerin üretiminde dünyaya öncülük etmelidir. Bu yasa tam olarak bunu yapacak." dedi.

Biden, "Eskiden dünyada araştırma ve geliştirmede bir numaraydık, şimdi 9'uncu sıradayız. Çin on yıllar önce 8'inci sıradaydı, şimdi ikinci sıraya yükselmiş durumda ve diğer ülkeler hızla yaklaşıyor. ABD dünyaya liderlik ediyordu. Size söz veriyorum gelecek 10 yıllarda da buna devam edecek." diye konuştu.

Çip ve Bilim Yasası

ABD Senatosu 27 Temmuz'da, 33 senatörün "hayır" oyuna karşı 64 senatörün "evet" oyu ile çip üretimi sektörüne 280 milyar dolarlık yardımı öngören yasa tasarısını onaylamış, tasarı bir gün sonra Amerikan Temsilciler Meclisi'nde 243 kabul, 187 ret ve 1 çekimser oyla kabul edilmişti.

ABD'de yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik çip yasası, otomobilden elektroniğe kadar birçok endüstride üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.

Yasa, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için dört yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.

AA

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