Netanyahu hapse girebilir

İsrail'deki genel seçimlerde partisi ikinci sıraya düşen ve rakibi Benny Gantz’ın hükümet kurma görüşmelerine yanaşmadığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor.

İsrail’de yapılan genel seçimlerde partisi ikinci sıraya gerileyen Başbakan Binyamin Netanyahu, kurulması muhtemel hükümette yer almaması durumunda dokunulmazlığının kalkması ile beraber yargılandığı yolsuzluk davalarından hapse girebilir. Partisi ikinci sıraya düşen ve rakibi Benny Gantz’ın hükümet kurma görüşmelerine yanaşmadığı İsrail Başbakanı hakkında üç ayrı dosya bulunuyor. Hükümette yer almaması ve dokunulmazlığının kaldırılmasıyla beraber yargılanma sürecine başlanması ve bu çerçevede hakkındaki davaları kaybetmesi durumunda Netanyahu’nun hapse girebileceği öngörülüyor. AA

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