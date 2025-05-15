Netanyahu için tutuklama çağrısı

Belçika’nın başkenti Brüksel’in parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu’ya yönelik tutuklama kararını uygulaması için hükümete çağrıda bulundu.

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Utanmaz adam: Esirleri alacağız, saldırılar sürecek Bu karar, Belçika Başbakanı Bart De Wever’in Netanyahu’nun Belçika’yı ziyaret etmesi durumunda tutuklanmayacağı yönündeki tartışmalı açıklamalarına bir cevap olarak geldi. Parlamento üyeleri, bu tür açıklamaların Belçika’nın uluslararası hukuka bağlılığını zedelediğini vurguladı. Hamas, bu kararı memnuniyetle karşılayarak Belçika hükümetinden bu karara uymasını ve uluslararası adaletin sağlanmasına katkıda bulunmasını istedi. Haber Merkezi

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