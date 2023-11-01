Netanyahu, işlediği savaş suçlarının hesabını UCM'de verecek

Fransa'nın muhalif isimlerinden ve Boyun Eğmeyen Fransa Partisinin (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işlediği savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) hesap vereceğini belirtti.

Panot, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılara ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu hükümetinin Filistinlilere yönelik savaş suçu işlemeye devam ettiğini söyledi.Panot, şunları kaydetti: "Cibaliya'da bir mülteci kampı bombalandı. Netanyahu, Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarıyla rezilliğini sürdürüyor. Zamanı geldiğinde, işlediği suçların hesabını Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde vermek zorunda kalacak." AA

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