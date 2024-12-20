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20 ARALIK 2024 CUMA - YIL: 55

Netanyahu savaş suçlusu

20 Aralık 2024, Cuma 00:27
Şili Devlet Başkanı Borıc, “Benyamin Netanyahu’nun yaptığı bir savaş suçudur, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur” dedi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun savaş suçlusu olduğunu söyledi. Başkent Santiago’daki Filistin Stadyumu’nda düzenlenen “Filistin Noel’i Beytüllahim’den Şili’ye Umut Işığı” etkinliğine katılan Boric, Gazze’ye yönelik saldırılar nedeniyle Netanyahu’yu hedef aldı. Boric, “İnsanlığın savunulmasında yarım tedbirlere yer yoktur. İnsanlığı savunmak için bugün burada toplandık. Sadece Gazze’deki olanlardan değil, aynı şekilde Batı Şeria’da olup bitenlerden de acı duyuyoruz ve sarsılıyoruz” dedi. 

Acıya seyirci kalmayacağız

Netanyahu’nun savaş suçlusu olduğu vurgulayan Boric, “Barbarlık türleri arasında seçim yapmak zorundaymışız gibi görünüyor ancak seçim yapmak zorunda değiliz. Ben insanlığı tercih ediyorum ve Binyamin Netanyahu’nun yaptığı bir savaş suçudur, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur” ifadelerini kullandı. Boric, “Pasif izleyiciler olmayacağız. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve her yaştan masum insanlara karşı bilinçli olarak yöneltilen bu kadar çok adaletsizlik ve acıya seyirci kalmadık, kalmayacağız.” Şili Devlet Başkanı Boric, barış çabalarının iki katına çıkartılması gerektiğini dile getirdi.

AA

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