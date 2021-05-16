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16 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

New York Times: Demokratlar arasındaki ''Filistin-İsrail'' gerilimi büyüyor

16 Mayıs 2021, Pazar 02:00
The New York Times (NYT) gazetesi, bölgede son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Demokrat Joe Biden yönetimi ile Kongredeki Demokratlar arasındaki "Filistin çatlağının" derinleştiğine işaret etti.

NYT'de "Sol kesim Filistinlileri savunurken, Demokratlar arasındaki İsrail gerilimi büyüyor" başlıklı bir haber yayımlandı.

Haberde, Demokrat Parti içindeki aktivist isimlerin İsrail-Filistin meselesinde Filistin'in haklarını savundukları, Biden yönetiminin ise gelenekselci bir tavırla İsrail'e koşulsuz desteğini sürdürdüğü belirtildi.

Biden'ın yaklaşık 50 yıllık siyasi hayatında İsrail'e destek verdiğinin ifade edildiği haberde, Demokrat çevredeki tutumun değiştiği vurgulandı.

Demokrat vekillerin Filistin oturumu anımsatıldı

ABD Kongresindeki bir grup Demokratın 13 Mayıs Perşembe günü düzenledikleri Temsilciler Meclisi oturumunda Filistin konusundaki keskin görüş ayrılıklarını ortaya koyduklarının belirtildiği haberde, New York Vekili Alexandria Ocasio-Cortez'in doğrudan Biden'ı eleştirdiği anımsatıldı.

Biden'ın, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "meşru müdafaa hakkı olarak nitelendirmesini eleştiren Ocasio-Cortez'in, "Filistinlilerin yaşamaya hakkı yok mu? Buna inanıyor muyuz? İnanıyorsak bunun için de bir sorumluluğumuz var." sözleri hatırlatıldı.

Arap-Amerikan Enstitüsü Kurucusu James Zogby de NYT'ye yaptığı açıklamada, "Parti tabanı, parti kuruluşunun olduğu yerden çok farklı bir yere kayıyor. 'Siyahilerin hayatı önemli.' diyorsak, 'Filistinlilerin hayatı önemlidir.' demek de zor olmasa gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat kanatta dil değişimi

ABD'de gerek Cumhuriyetçi gerek Demokrat yönetimin uzun yıllardır "işgal" ve "Filistin" gibi ifadeleri kullanmaktan kaçındığının belirtildiği haberde, şu andaki sol kanat Demokratların bu kelimeleri kullanmaktan çekinmediği kaydedildi.

Ayrıca söz konusu oturumdan bir gün sonra 150 etkili liberal insan hakları savunucusu grubun da yaptıkları ortak açıklamada, Filistinlilerle dayanışma mesajı verdiği, İsrail'in Kudüs'teki eylemlerini eleştirdiği ifade edildi.

Yahudiler arasında İsrail'e bakış farkı var

Pew Araştırma Merkezinin geçen hafta yayımladığı bir anketin sonuçlarına da yer verilen haberde, ankete katılan ABD'deki 65 yaş üstü Yahudilerin 3'te 2'si kendilerini İsrail ile bağlantılı hissettiklerini bildirirken, 30 yaş altı Amerikalı Yahudilerin ise sadece yüzde 48'inin bu yönde görüş bildirdiklerine işaret edildi.

AA

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