Nusrat Ghani inancı sebebiyle mi görevden alındı?

İngİltere Başbakanı Boris Johnson, eski bir bakanın Müslüman olması sebebiyle görevden alındığına ilişkin iddialarının soruşturulmasını istedi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Başbakan, Kabine Ofisi’nden milletvekili Nusrat Ghani’nin iddialarıyla ilgili soruşturma yürütmesini istedi.” ifadesi kullanıldı. Ghani de Twitter hesabından, “Dün gece Başbakan’a söylediğim gibi tek istediğim bunun ciddiye alınması ve onun bunu soruşturması. Bunu yapma kararını memnuniyetle karşılıyorum.” paylaşımında bulundu.

Muhafazakâr Partili Nusrat Ghani, Müslüman olmasının meslektaşlarını rahatsız ettiği için havacılık ve denizcilik ulaşımından sorumlu devlet bakanlığı görevinden alındığını iddia etmişti. Ghani, The Sunday Times Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, Başbakanlıktaki bir toplantıda kendisine parti grubu liderlerinden biri tarafından “Müslüman olmasının bir mesele olarak gündeme getirildiğini” söylediğini aktarmıştı.