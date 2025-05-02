Onlar Cennet kuşu oldular

Filistinli babanın, İsrail’in saldırılarında ölen kefenlere sarılı iki çocuğuna veda ederken söylediği “Onlara ancak cennette serçe olmak yaraşır” sözleri yürekleri dağladı.

Hem Berzahta, hem Cennette görüşülecektir

İnsanlığın bittiği yer - Hem aç bırakıyor, hem öldürüyor!

Gazze “ampute çocuklar yurdu” oldu

Filistinli Abdulkuddus el-Mudellel’in, İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde düzenlediği saldırılarda ölen kefenlere sarılı iki çocuğuna vedası yürekleri dağladı. Sosyal medyada paylaşılan videoda, Filistinli baba Mudellel’in çocukları Yusuf ve Meysera’ya veda ederken kederli bir ses tonuyla, “Onlara ancak Cennette serçe olmak yaraşır” dediği görüldü. Gazze Şeridi sakinlerinin, devam eden soykırım, abluka ve aç bırakma politikaları nedeniyle sıkıntılar yaşadığını söyleyen Mudellel, “Yazık değil mi bu insanlara ki böyle acılar yaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Benim gözümde çocuk kalacaktı”

Oğlu Yusuf’un gözlüğünü takarak, doktor olduğunu söylediği anısını anlatan Filistinli baba, hastanede bulunanlardan Yusuf’un yüzündeki gözlükleri çıkarmamalarını istedi. Bir başka kameraman tarafından paylaşılan videoda Mudellel, “Yusuf okulundaki en iyi ve seçkin bir öğrenciydi. Ayrıca BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) öğrencilerinin resmî sözcüsüydü” ifadelerini kullandı. Hüzünle “Miso” diye çağırdığı oğlu Meysera’ya veda ederken, “30 ya da 40 yaşına kadar yaşasaydı da benim gözümde çocuk kalacaktı” dedi.

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Uluslararası toplum konuşmakla yetiniyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik yardım engellemeleri ve artan sivil kayıplar karşısında uluslararası toplumdan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ancak tepkiler, büyük ölçüde sözde kalıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail’in uyguladığı ablukayı “korkunç” olarak nitelendirerek, “Acı çok büyük, ihtiyaç çok büyük, can kaybı çok fazla” dedi. Polonya’nın BM Daimi Temsilcisi Krzysztof Szczerski ise Gazze’de yaşananları “7 Ekim’den bu yana en kötü insanî kriz” olarak tanımladı. Uluslararası Adalet Divanı’ndaki duruşmalarda konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, İsrail’i “soykırım” yapmakla suçladı. Kuveyt’in Paris Büyükelçisi Abdullah Al-Shaheen de, “İsrail’in uyumsuzluğunun yasal sonuçları netleşmeli” çağrısında bulundu. Ancak tüm bu sert açıklamalara rağmen, İsrail üzerindeki uluslararası baskı henüz somut bir yaptırıma dönüşmüş değil.

Haber Merkezi