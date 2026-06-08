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8 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Papa 14 Leo’dan İspanya’ya teşekkür

08 Haziran 2026, Pazartesi 09:01
Katolik dünyasının ruhanî lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İspanya’daki apostolik ziyaretine Madrid’den başlayarak, ilk durağı olan Kraliyet Sarayı’nda, Kral 6. Felipe, onun ailesi, Başbakan Pedro Sanchez, hükümet üyeleri ile siyaset, diplomasi ve dinî çevrelerden üst düzey katılımcılara hitaben konuşma yaptı.

İspanya hükümetinin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı çıkan ve İsrail’in Gazze’deki saldırılarını soykırım olarak tanımlayıp, Filistin Devleti’ni resmen tanıyan ve iki devletli çözümü savunan politikasına atıfta bulunan Papa 14. Leo, uluslararası hukuka ve çok taraflılığa verdiği destek ile barışa olan bağlılığı için İspanya’ya teşekkür ettiğini ifade etti. İspanyol siyasetçilere ve kurumsal yöneticilere “okullara, üniversitelere, araştırmalara ve sivil topluma ayrılan yatırımları artırma” çağrısında bulunan Papa 14. Leo, “güvenlik için silahlara ve duvarlara güvenmek yerine birlikte, omuz omuza ilerlemeye yönelmek gerektiğini” vurguladı. 

AA

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