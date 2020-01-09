Rahmet kapısı kapatılamaz

Kudüs Yüksek İslâmî Vakıflar Konseyi, İsrail’in yeniden Rahmet Kapısı Mescidi’ni kapatmanın peşinde koştuğu uyarısında bulundu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin birkaç gün önce, “işgal mahkemelerinin önceki yargı kararlarına dayanarak Rahmet Kapısı’nın yeniden kapatılması kararı almasını” talep eden ciddi bir dava için harekete geçtiği belirtildi. Bu olayın İsrail polisinin Rahmet Kapısı Mescidi çevresinde ve doğu bölgesinde cemaate saldırma, gözaltına alma ve uzaklaştırma yönündeki uygulamalarıyla eş zamanlı gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, Mescid’in yeniden kapatılmasının kabul edilmeyeceği vurgulandı. Konseyin açıklamasında, “Mukaddesatımızı yönetim ve bakım hakkımız olduğunu inkar edenler şunu bilmeli ki kutsal alanlarımızdan ödün vermemekte kararlıyız. Rahmet Kapısı, Mescid-i Aksa’nın bir parçasıdır ve öyle kalmaya devam edecek.” ifadelerine yer verildi. AA

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