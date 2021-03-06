Ramallah 1 hafta süreyle giriş-çıkışlara kapatılacak

Filistin Yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’daki Ramallah kentini ve köylerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bir hafta süreyle giriş ve çıkışlara kapatma kararı aldı.

Ramallah ve el-Bire Valisi Leyla Gannam, yaptığı yazılı açıklamada, yerel olağanüstü hal komitesi ve Başbakan Muhammed İştiyye'nin katılımı ile toplantı düzenlendiğini, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bu akşam saatlerinden itibaren bir hafta süreyle Ramallah kentini ve köylerini giriş çıkışlara kapatma kararı alındığını belirtti.

Kararın, tüm kamusal hayat ve birçok ticari faaliyeti kapsadığı, ayrıca araç hareketliğinin tamamen yasaklanacağı belirtilen açıklamada, marketlerin ve bakkalların sadece pazar ve perşembe günleri gündüz saatlerinde açılmasına izin verileceği, fırın ve eczanelerin ise karardan muaf olacağı kaydedildi.

Filistin Yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentini de, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 7-14 Mart arasında giriş ve çıkışlara kapatma kararı almıştı.

Geçen ay günlük vakaların 1000'in altına düştüğü Filistin'de özellikle Batı Şeria'da Kovid-19 salgınındaki endişe verici artış göze çarpıyor.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen işgali altındaki Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere yeterli miktarda aşı vermeme konusunda direniyor.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, 24 saatte 19 kişi daha virüs sebebiyle yaşamını yitirdi, 2011 kişide de virüs tespit edildi.