Rasulayn'daki terör saldırısında 2 sivil öldü

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

Saldırıda 2 sivil öldü 5 sivil de yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu. Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Terör örgütü YPG/PKK işgalini sürdürdüğü Ayn isa ve Tel Temir bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor. AA

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