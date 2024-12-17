Rus komutan ve yardımcısı Moskova’da bir apartmandaki patlamada öldü

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir apartman girişinde yaşanan patlamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısının öldüğü bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Moskova’daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığı belirtildi. Patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Kirillov ve yardımcısının öldüğü bilgisi verildi. Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi. AA

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