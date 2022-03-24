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24 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Rus ordusu İzyum şehrini kontrol altına aldı

24 Mart 2022, Perşembe 12:00
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da Harkiv bölgesindeki İzyum şehrini ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşa ilişkin bilgiler verdi.

Rus ordusunun Ukrayna içerisinde ilerleyişini sürdürdüğünü kaydeden Konaşenkov, "Bu sabah Rus ordusu Harkiv bölgesinde İzyum şehrini kontrol altına aldı." dedi.

Başkent Kiev yakınlarındaki hedeflere yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah kullanıldığını bildiren Konaşenkov, "Gece havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri yerler vuruldu. Bunun sonucunda Danilovka ve Kiev'in güneyinde 9 adet S-300 ve 4 adet Buk-M1 dahil 13 hava savunma füze sistemi yok edildi." ifadelerini kullandı.

Gece Ukrayna ordusuna ait 60 askeri hedefin vurulduğunu da dile getiren Konaşenkov, bunların arasında 2 komuta merkezi, 2 çok namlulu roketatar, 4 cephane, 47 askeri araç ve silahların tutulduğu alanın bulunduğunu aktardı.

Ayrıca 2 insansız hava aracını Harkiv ve Staraya Markovka yakınlarında vurduklarını ifade eden Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 257 insansız hava aracı, 202 hava savunma füze sistemi, 1572 tank ve zırhlı araç, 160 çok namlulu roketatar, 633 obüs ve havan topu ayrıca 1379 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

AA

Etiketler: Rus ordusu, İzyum
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