Rus ordusu S-500'ü bekliyor

Rus devlet sanayi şirketi Rostec’in CEO’su Sergey Çemezov, yeni füze savunma sistemi S-500’ün Rusya ordusunda olacağını söyledi.

Rossiya-1 televizyonundaki bir programda konuşan Çemezov “S-500’ün üretimine bugün başlıyoruz. Bu daha modern bir sistem. Şimdi hakkında konuşmak istemiyorum çünkü henüz hizmette değil. Ancak yakın zamanda olacak” dedi. Çemezov, S-500’ün ne zaman Rusya ordusunun kullanımında olacağı sorusuna da “Testler bittiğinde” yanıtını verdi. Çemezov, S-500’ün menzilinin S-400'den farklı olacağını da ifade etti.

Okunma Sayısı: 218

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.