Rusya ABD-Taliban görüşmelerinin sürmesini istiyor

Rusya, ABD ile Taliban arasında barış müzakerelerinin devam etmesini istiyor.

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ile Taliban arasında yapılan barış müzakerelerinin askıya almasının ardından müzakerelerin süreceğine dair umudunu koruyor. Rusya'nın bu müzakerelerin öldüğü değil askıya alındığı yönünde açıklama yaparak "yapıcı" mesaj vermesi üzerine Taliban, Moskova ile hemen temasa geçti. Bölge ülkelerini de dahil ederek Afganistan yönetimi ile Taliban arasında barış görüşmelerini organize eden Rusya, ABD'nin kararı sonrası Taliban'ın adresi oldu. Moskova yönetimi, organize edilen bu toplantılara ABD'nin de dahil olması için çaba göstermişti. AA

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