Rusya, askerî üslerini güney Suriye’den çekiyor

Rusların askerî konvoylarının, Suriye’nin güneyinden kıyı kenti Lazkiye’deki Tartus askerî üssüne doğru çekildiği bildirildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rus kuvvetlerinin, Rakka kırsalındaki Ayn İsa ve Tel el-Saman’daki üslerinden ayrıldığını belirtti. ABD merkezli Maxar Uzak teknolojisi şirketi tarafından yayınlanan uydu görüntülerinde, Rus ordusunun Suriye’deki bir askerî hava üssündeki teçhizatı topladığı görüldü. Dünyanın en büyük kargo uçaklarından biri olan en az iki Antonov An-124’ün, Suriye’nin kıyı Lazkiye kentindeki Hmeimim hava üssünde burun konileri açık halde bekliyor. Ankara - Anka

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