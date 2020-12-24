Rusya'da 29 bin 935 kişiye koronavirüs tanısı kondu

Rusya’da son 24 saatte 85 bölgede 29 bin 935 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 2 milyon 963 bin 688 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı 29 bin 935 artarak 2 milyon 963 bin 688’e yükseldi. Başkent Moskova 8203, St. Petersburg’da 3756, Moskova bölgesinde 1538 yeni vaka tespit edildi. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı gün içinde 635 artarak 53 bin 96’ya çıktı. Son 24 saatte 26 bin 890 kişi daha taburcu edildi. Salgın boyunca hastalığı yenenlerin sayısı böylelikle 2 milyon 370 bin 857 oldu.

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